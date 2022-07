(Di sabato 16 luglio 2022) In occasione del secondo test in vista dell’inizio della stagione, ilsconfigge loper 3-1. La formazione di Alessio Dionisi cala il tris contro i cechi presso il centro sportivo di Vipiteno e conquista la vittoria. Ottima prova per Frattesi e Harroui, entrambi autori di un gol. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH IL3-1 Reti: 9? Frattesi (S), 28? Sejk (J), 75? Harroui (S), 80? Defrel (S).1° tempo: Consigli, Toljan, Rogerio, Lopez, Erlic, Ayhan, Henrique, Frattesi, Raspadori, Berardi, Ceide.2° tempo: Consigli (60? Russo), Muldur, Tressoldi, Ferrari, Kyriakopoulos, Harroui, Henrique (60? Obiang), Thorstvedt, Defrel, Alvarez, Ceide (70? D’Andrea). A disp: Vitale, Paz, ...

Pubblicità

sportface2016 : #Sassuolo-#Jablonec 3-1: tabellino e marcatori amichevole 2022 - TuttoFanta : ?? Il report sulla gara amichevole di oggi del #Sassuolo che trova la vittoria contro lo Jablonec #fantacalcio… - sportface2016 : Amichevoli 2022: il #Sassuolo cala il tris contro lo #Jablonec, a segno #Frattesi - CanaleSassuolo : #SassuoloJablonec: l'amichevole contro i cechi finisce 3-1 per i neroverdi - zazoomblog : LIVE – Sassuolo-Jablonec 1-1 amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) - #Sassuolo-Jablonec #amichevole -

In occasione del secondo test in vista dell'inizio della stagione, ilsconfigge loper 3 - 1. La formazione di Alessio Dionisi cala il tris contro i cechi presso il centro sportivo di Vipiteno e conquista la vittoria. Neroverdi avanti dopo soli 8 con ...Successo dei neroverdi sui cechi dello, la squadra di Gotti cede al Bochum ROMA - Vinconoe Verona, pari fra Sampdoria e Parma mentre lo Spezia cade col Bochum. Sabato di amichevoli per le squadre di serie A. Vittoria per ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il trasferimento di Frattesi alla Roma rischia di complicarsi: perché il Sassuolo può alzare ulteriormente il prezzo del suo cartellino.