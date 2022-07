Santos-Corinthians, un tifoso entra in campo e prende a calci il portiere Cássio | VIDEO (Di sabato 16 luglio 2022) La stagione in Brasile continua a regalare spettacolo, ma si registrano anche episodi di follia. Un gesto gravissimo è stato commesso in occasione di una partita di ritorno degli ottavi della coppa nazionale tra Santos e Corinthians. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol siglato da Marcos Leonardo al 67? su calcio di rigore, ma la gara è salita alla ribalta per un altro motivo. Un tifoso del Santos, infatti, ha invaso il campo aggredendo Cássio, portiere del Corinthians. Dopo il 4-0 dell’andata, il Santos non è andato oltre l’1-0 e il Corinthians ha superato il turno. I tifosi di casa hanno perso la testa e il gesto ha fatto il giro dei social. Al fischio finale il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 luglio 2022) La stagione in Brasile continua a regalare spettacolo, ma si registrano anche episodi di follia. Un gesto gravissimo è stato commesso in occasione di una partita di ritorno degli ottavi della coppa nazionale tra. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol siglato da Marcos Leonardo al 67? suo di rigore, ma la gara è salita alla ribalta per un altro motivo. Undel, infatti, ha invaso ilaggredendodel. Dopo il 4-0 dell’andata, ilnon è andato oltre l’1-0 e ilha superato il turno. I tifosi di casa hanno perso la testa e il gesto ha fatto il giro dei social. Al fischio finale il ...

Pubblicità

zazoomblog : Follia in Brasile: tifoso del Santos aggredisce il portiere del Corinthians - #Follia #Brasile: #tifoso #Santos - Luxgraph : Brasile, tifoso del Santos invade il campo e attacca il portiere del Corinthians - sportli26181512 : Follia in Brasile: tifoso del Santos aggredisce il portiere del Corinthians: L'uomo, al termine del match, ha invas… - sportli26181512 : Tifoso del Santos entra in campo e aggredisce il portiere del Corinthians - thomas_novello9 : Ieri guardavo Santos - Corinthians ed é arrivato l’ennesimo gol del talentino scuola Santos Marcos Leonardo (‘03).… -