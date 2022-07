“Omicidio terribile” | Roberta Capua fa un annuncio choc in diretta | cos’è accaduto

Pubblicità

Milli19751 : RT @Misurelli77: E anche il terribile omicidio di Giulio Regeni rimarrà senza colpevoli. Continueremo a fare affari con la dittatura Egizi… - miriservo : RT @Misurelli77: E anche il terribile omicidio di Giulio Regeni rimarrà senza colpevoli. Continueremo a fare affari con la dittatura Egizi… - DaniaFalzolgher : RT @Misurelli77: E anche il terribile omicidio di Giulio Regeni rimarrà senza colpevoli. Continueremo a fare affari con la dittatura Egizi… - Mariodarkmatter : RT @Misurelli77: E anche il terribile omicidio di Giulio Regeni rimarrà senza colpevoli. Continueremo a fare affari con la dittatura Egizi… - GaetanoBellino : RT @Misurelli77: E anche il terribile omicidio di Giulio Regeni rimarrà senza colpevoli. Continueremo a fare affari con la dittatura Egizi… -

Era evaso già nel 1989, condannato per un. Riarrestato, dopo 10 anni poté richiedere il beneficio e in occasione del quarto permesso evase, da allora è latitante. La ricerca dei ...... al vento i loro destini e le loro famiglie Per rendersi correi di un delitto, di un- ... senza alcun motivo né prebenda decidono di rendersi complici di undelitto e cambiano in un'...Nel corso dell'ultima puntata di 'Estate in Diretta', Roberta Capua ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti sotto choc: riguarda un omicidio.Dopo 40 anni arriva la riapertura del caso dell'omicidio del vicequestore Antonio Ammaturo, lo ha dichiarato Giovanni Melillo ...