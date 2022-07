Governo Draghi al bivio... di un labirinto paradossale (Di sabato 16 luglio 2022) I numeri ci sarebbero ancora, ma la rosa ha troppe spine. La partita si è complicata. Mario Draghi preferirebbe chiuderla qui, ma Mattarella lo invia alle Camere per parlamentarizzare una crisi che ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 16 luglio 2022) I numeri ci sarebbero ancora, ma la rosa ha troppe spine. La partita si è complicata. Mariopreferirebbe chiuderla qui, ma Mattarella lo invia alle Camere per parlamentarizzare una crisi che ...

Pubblicità

sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - direzioneprc : Salutiamo con sollievo le dimissioni di #Draghi, un presidente che non ci mancherà. Ci preoccupa solo che ci ripens… - christianrocca : No, Carlo, quella mossa del cavallo ha salvato l’Italia come e forse più dell’altra su Draghi, perché avremmo affro… - soniettasun : RT @lucianocapone: E quindi Giuseppe Conte non si aspettava proprio le dimissioni di Draghi. Si tratta, insomma, della prima crisi di gover… - Fabrizz72 : @fattoquotidiano Ma voi giornalisti scrivete senza pensare??? Siete ormai arrivati a questo punto? Chissà come mai… -