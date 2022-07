Formazioni ufficiali Roma-Portimonense | amichevole 2022

(Di sabato 16 luglio 2022) Lediestiva del precampionato/2023. Secondo test per i giallorossi, pronti a confrontarsi con la formazione portoghese. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.00 di sabato 16 luglio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Colonia - Milan, leCOLONIA (4 - 2 - 3 - 1): Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Pedersen; Ljubicic, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste. All. : Baumgart. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...COLONIA (Germania) - Dopo la sgambata con il Lemine Alemanno, il Milan campione d'Italia scende in campo per la prima vera amichevole della stagione : lo fa al RheinEnergieStadion di Colonia e in ...Le formazioni ufficiali di Roma-Portimonense, amichevole precampionato 2022/2023: ecco le scelte dei due allenatori ...Tutto pronto per l'amichevole dei rossoneri contro i tedeschi del Colonia: ecco l'undici di partenza di Stefano Pioli ...