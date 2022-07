Contributi per l’editoria riscossi illecitamente: truffa da 5 milioni a Caserta e Taranto (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto e di Caserta hanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo emesso, su richiesta della Procura regionale per la Campania, dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Napoli, fino alla concorrenza dell’importo del danno erariale accertato, di circa 4,2 milioni di euro, nei confronti di una Società Cooperativa Giornalistica e suoi rappresentanti, per l’illecita percezione di Contributi pubblici a sostegno dell’attività editoriale. Il provvedimento consegue ad articolate indagini condotte dalle Fiamme Gialle nei confronti della predetta società cooperativa (beneficiaria di ingenti Contributi di scopo), e coordinate dai pubblici ministeri della territoriale Procura Contabile, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria die dihanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo emesso, su richiesta della Procura regionale per la Campania, dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Napoli, fino alla concorrenza dell’importo del danno erariale accertato, di circa 4,2di euro, nei confronti di una Società Cooperativa Giornalistica e suoi rappresentanti, per l’illecita percezione dipubblici a sostegno dell’attività editoriale. Il provvedimento consegue ad articolate indagini condotte dalle Fiamme Gialle nei confronti della predetta società cooperativa (beneficiaria di ingentidi scopo), e coordinate dai pubblici ministeri della territoriale Procura Contabile, ...

