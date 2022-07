Claudio Santamaria, purtroppo gli sforzi sono stati vani: avrebbe meritato una fine migliore | Ecco cos’è successo (Di sabato 16 luglio 2022) Di recente il talentuoso attore italiano ha condiviso sui social network un messaggio di supporto al suo indirizzo. Ecco il contenuto Il famoso attore e doppiatore capitolino si è avvicinato al mondo della recitazione fin dalla sua adolescenza. Egli infatti, ha approcciato dapprima nell’ambito del doppiaggio, per poi dedicarsi alla recitazione. Nel 1997 ha debuttato sul grande schermo in una pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni dal titolo “Fuochi d’artificio”. Da quella stagione in poi Claudio non si è più fermato, inserendo la sua presenza all’interno di tanti film guidati da diversi registi italiani di spicco. Claudio Santamaria (Websource)La lista delle pellicole a cui Santamaria ha preso parte è sterminata, motivo per cui è impossibile ricordarle tutte. Tra le più note ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 16 luglio 2022) Di recente il talentuoso attore italiano ha condiviso sui social network un messaggio di supporto al suo indirizzo.il contenuto Il famoso attore e doppiatore capitolino si è avvicinato al mondo della recitazione fin dalla sua adolescenza. Egli infatti, ha approcciato dapprima nell’ambito del doppiaggio, per poi dedicarsi alla recitazione. Nel 1997 ha debuttato sul grande schermo in una pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni dal titolo “Fuochi d’artificio”. Da quella stagione in poinon si è più fermato, inserendo la sua presenza all’interno di tanti film guidati da diversi registi italiani di spicco.(Websource)La lista delle pellicole a cuiha preso parte è sterminata, motivo per cui è impossibile ricordarle tutte. Tra le più note ...

Pubblicità

ViperFairy06 : BamBam Twist è una delle mie canzoni preferite di #achillelauro e poi nel video musicale ci sono Francesca Barra e… - Telebari : Claudio Santamaria in Valle d'Itria per le vacanze: 'viaggio' dentro un ulivo secolare - VIDEO - #Bari #Notizie… - JoeHunter311072 : Masters of Horror: Dario Argento The Card Player – Tödliche Pokerspiele Il cartaio 100 min. (DVD) FSK: 16 I 2004 R:… - TV_Italiana : È tempo di chiusura per #LORAInchiostroControPiombo: la fiction crime con Claudio Santamaria saluta il pubblico di… - GianlucaOdinson : Il mostro dei mari, Claudio Santamaria ci parla del film animato su Netflix -