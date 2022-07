(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi come Associazione nazionale dei magistrati non commentiamo la sentenza sul depistaggio, siamo un soggetto pubblico collettivo e come tanti altri siano in attesa che ci sia, da parte degli organi preposti, una risposta di”. Lo ha detto Giuseppe, Presidente dell’Anm, oggi a Palermo per la riunione del comitato direttivo centrale dell’associazione. “Riteniamo che unasu quegli eventi sia necessaria – dice – perché si possa voltare pagina in maniera seria”. E conclude: “Se non si accerta lasu quello che è successo ècon maggiore efficacia. Ma sul merito degli accertamenti non possiamo dire nulla”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Pubblicità

luigiasero : Borsellino, Santalucia (Anm): “Serve verità definitiva su strage, senza difficile andare avanti” - LaVocedellIsola : Borsellino, Santalucia (Anm): “Serve verità definitiva su strage, senza difficile andare avanti” -

Siracusa News

Renzi ricorda il sacrificio di Giovanni Falcone e Paoloe difende la politica: "Non è ... accusa il presidente Giuseppe. Che mette nel mirino il Parlamento: "Il Senato è stato ......al ricordo delle terribili stragi di mafia in cui trent'anni fa morirono Falcone e. Non ... il quinto quesito sulle candidature nel Csm PERCHÉ NO -: "Proposta irrilevante. Le ... Siracusa, dal Pnrr i fondi per riqualificare la palestra di via di Villa Ortisi: niente da fare per gli istituti Falcone-Borsellino e Santa Lucia Facebook Shares “Noi come Associazione nazionale dei magistrati non commentiamo la sentenza sul depistaggio Borsellino, siamo un soggetto pubblico collettivo e come tanti altri siano in attesa che ci ...In arrivo un finanziamento da 250 mila euro per la riqualificazione di una palestra, niente da fare per i progetti da 660mila euro e 1,3 milioni per la realizzazione di due nuove strutture Notizie in ...