(Di sabato 16 luglio 2022) Una terribile tragedia: unadi 3, figlia di una coppia marocchina, è mortata questo pomeriggio in undi irrigazione , parallelo al fiume Gorzone, a Stanghella (Padova) . La ...

Pubblicità

vvfveneto : #16luglio #Stanghella(PD), 18:30, bambina di due anni e dieci mesi si allontana da un cortile, sfuggendo al control… - infoitinterno : Padova, bambina di 3 anni scompare da casa: trovata morta annegata nel canale - sulsitodisimone : Bambina di 3 anni annega in un canale nel Padovano - Achille03415924 : RT @annamariamoscar: - ohmymytweet : I cosiddetti Pro-Life La ginecologa che ha assistito una bambina di 10 anni vittima di stupro sarà indagata dal pr… -

Anzitutto: cosa ha ucciso un piccolo di neppure settein meno di 36 ore nel resort di lusso ... Rosalia è incinta al quarto mese di unache si chiamerà Silvia, il nome scelto proprio da ...Tragedia vicino a Padova. Unadi 3, figlia di una coppia marocchina, è morta annegata questo pomeriggio in un canale di irrigazione, parallelo al fiume Gorzone, a Stanghella (Padova). La famiglia, residente a Mestre, ...bambina di 3 anni, figlia di una coppia marocchina, è morta annegata questo pomeriggio in un canale di irrigazione, parallelo al fiume Gorzone, a Stanghella (Padova) ...La piccola, figlia di una coppia marocchina residente a Mestre, stava giocando in cortile quando si è allontanata e i genitori hanno lanciato l'allarme ...