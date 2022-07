WTA Budapest 2022: Elisabetta Cocciaretto fuori ai quarti di finale, Bernarda Pera la elimina (Di venerdì 15 luglio 2022) Forse anche non pienamente ripresa dalla fatica di ieri con la ceca Katerina Siniakova, Elisabetta Cocciaretto è costretta a scendere in campo 16 ore dopo aver finito il suo confronto di secondo turno. La conseguenza è che l’americana Bernarda Pera, che ha avuto un giorno di riposo in più, ha gioco abbastanza facile nell’eliminarla per 6-4 6-3 ed entrare in semifinale. Che le cose per l’azzurra non vadano per il verso giusto si capisce già dal primo game, in cui cede la battuta a zero. L’opportunità immediata di rientrare c’è, ma sfuma. Sul 4-2 Pera non sfrutta un vantaggio di 0-30 sul servizio di Cocciaretto, che però recuPera e, successivamente, si prende il controbreak. L’intenzione di giocare in lotta il primo set, però, viene ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Forse anche non pienamente ripresa dalla fatica di ieri con la ceca Katerina Siniakova,è costretta a scendere in campo 16 ore dopo aver finito il suo confronto di secondo turno. La conseguenza è che l’americana, che ha avuto un giorno di riposo in più, ha gioco abbastanza facile nell’rla per 6-4 6-3 ed entrare in semi. Che le cose per l’azzurra non vadano per il verso giusto si capisce già dal primo game, in cui cede la battuta a zero. L’opportunità immediata di rientrare c’è, ma sfuma. Sul 4-2non sfrutta un vantaggio di 0-30 sul servizio di, che però recue, successivamente, si prende il controbreak. L’intenzione di giocare in lotta il primo set, però, viene ...

