Roma, alimenti privi di tracciabilità e carenze igieniche: chiuso un minimarket (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma – Nella mattinata di ieri è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, nella zona Casilino, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, quelli del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e 1 unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel corso del servizio, durante un posto di controllo alla stazione Metro C “Grotte Celoni”, sono state identificate 92 persone. Una di queste, di nazionalità romena, è stata denunciata, mentre un’altra, di nazionalità tunisina, sprovvista dei requisiti di legge per il soggiorno nel territorio dello Stato, è stata portata negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. Le verifiche hanno riguardato anche un minimarket di zona per il quale è stato richiesto l’intervento degli Ispettori S.I.A.N. della Asl Roma ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Nella mattinata di ieri è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, nella zona Casilino, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, quelli del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e 1 unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel corso del servizio, durante un posto di controllo alla stazione Metro C “Grotte Celoni”, sono state identificate 92 persone. Una di queste, di nazionalità romena, è stata denunciata, mentre un’altra, di nazionalità tunisina, sprovvista dei requisiti di legge per il soggiorno nel territorio dello Stato, è stata portata negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. Le verifiche hanno riguardato anche undi zona per il quale è stato richiesto l’intervento degli Ispettori S.I.A.N. della Asl...

