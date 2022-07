"Perché per Berlusconi è diventata scomoda": Luxuria, una bomba su Francesca Pascale (Di venerdì 15 luglio 2022) Vladimir Luxuria ha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Luxuria ha parlato della cantante Paola Turci, che si è unita a Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. “Lei e Vittorio Feltri avevano fatto la tessera di GayLib e dell'Arci e diedi loro il benvenuto…Poi lei mi ha telefonato e siamo diventate amiche…”, ha raccontato. Luxuria, poi, ha raccontato qualcosa in più sulla moglie di Paola Turci: “Ecco Perché potrebbe essersi separata da Berlusconi”, ha spiegato ancora. Francesca Pascale, quando Luxuria era alla Camera dei deputati, decise di invitare ad Arcore Luxuria per darle l'opportunità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Vladimirha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.ha parlato della cantante Paola Turci, che si è unita a, ex compagna di Silvio. “Lei e Vittorio Feltri avevano fatto la tessera di GayLib e dell'Arci e diedi loro il benvenuto…Poi lei mi ha telefonato e siamo diventate amiche…”, ha raccontato., poi, ha raccontato qualcosa in più sulla moglie di Paola Turci: “Eccopotrebbe essersi separata da”, ha spiegato ancora., quandoera alla Camera dei deputati, decise di invitare ad Arcoreper darle l'opportunità di ...

