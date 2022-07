Morto nel Casertano | le ultime parole di Francesco | “Mi sento strano | ho un fastidio alla testa”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si chiamavaTalento il 50enne di Santa Maria Capua Veterea Formicola dopo la puntura di un insetto. Secondo quanto riporta Paesenews, l’uomo era nel paesino della provincia casertana per effettuare dei lavori di giardinaggio in una villa insieme al fratello. Formicola,dopo puntura di insetto: lutto a Santa Maria I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Tg3web : È morto a a 98 anni Eugenio Scalfari. Giornalista, scrittore e intellettuale, fondando L'Espresso e La Repubblica h… - Tg3web : Sit in di varie associazioni davanti alla Cassazione chiamata a pronunciarsi sul caso di Andrea Soldi, morto a Tori… - fanpage : Shinzo Abe è morto: l'ex premier giapponese è rimasto vittima di un attentato questa mattina a Nara, nel Giappone c… - Loredana270807 : @PieroSansonetti Nel documentario ,regalo delle sue figlie si dice che era solito festeggiare il 14 luglio,quale fe… - patriciathomas : RT @messveneto: Lutto nel mondo della musica friulana: è morto il cantautore Dino Piu, aveva 73 anni -

RaiNews

... già individuato, avrà il compito, per sette anni, di seguire le raccomandazioni contenute... Sarli ha rivolto anche un appello per fare luce sulla morte del cooperante Mario Paciolla,due ...frattempo i russi continuano i bombardamenti contro l'Ucraina e minacciano anche Israele: il ... salutando il suo storico fondatore e per vent'anni direttore Eugenio Scalfari,ieri all'età di ... È morto il ragazzino di 13 anni che si era tuffato nel canale Villoresi (v. '++ Ecuador: terremoto di magnitudo...' delle 01:15) (ANSA) - QUITO, 15 LUG - E' di un morto, vari danni materiali di non grave entità, e molta paura nella popolazione di tutto il Paese il ...Dopo la morte del piccolo Domenico a Catania e l'apertura di un'indagine da parte della procura di Messina, anche la Regione ha deciso di avviare un'inchiesta in merito. Aperta un’inchiesta ...