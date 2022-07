Lino Banfi guarito dal Covid, come sta Lucia? (Di venerdì 15 luglio 2022) Lino Banfi sta benissimo, lo racconta l’Ansa confermando che ha sconfitto il Covid, che è risultato negativo. E’ tutto passato per lui che ha avuto un po’ di tosse mentre sua moglie Lucia sembra non abbiamo avuto alcun sintomo. Lino Banfi non ha aggiunto se anche lei è negativa ma di certo procede tutto bene, l’attore è sereno e scherza come sempre, anche se spesso i suoi occhi diventano lucidi perché non si aspettava di viverla così questa età. L’attore pugliese e sua moglie sono nel cuore di tutti così come le parole della coppia, vorrebbero, ovviamente il più tardi possibile, chiudere gli occhi insieme, andare via insieme perché nessuno dei due potrebbe resistere senza l’altro. Stanno insieme da sempre, si amano da sempre ma Lucia è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 luglio 2022)sta benissimo, lo racconta l’Ansa confermando che ha sconfitto il, che è risultato negativo. E’ tutto passato per lui che ha avuto un po’ di tosse mentre sua mogliesembra non abbiamo avuto alcun sintomo.non ha aggiunto se anche lei è negativa ma di certo procede tutto bene, l’attore è sereno e scherzasempre, anche se spesso i suoi occhi diventano lucidi perché non si aspettava di viverla così questa età. L’attore pugliese e sua moglie sono nel cuore di tutti cosìle parole della coppia, vorrebbero, ovviamente il più tardi possibile, chiudere gli occhi insieme, andare via insieme perché nessuno dei due potrebbe resistere senza l’altro. Stanno insieme da sempre, si amano da sempre maè ...

