L’eredità di Draghi, una sfilza di dossier incompiuti (Di venerdì 15 luglio 2022) Il premier, Mario Draghi, rassegnando le dimissioni in Consiglio dei ministri non ha mancato di ringraziare i ministri per i “tanti risultati conseguiti”. Ma a noi i conti non tornano. Quello che risulta invece è che tanti sono i dossier aperti e che una crisi di Governo mette a rischio. Si parte dal Pnrr. Draghi lascia in eredità molte riforme incompiute Entro fine anno dovranno essere raggiunti 100 obiettivi: ne mancano ancora 55 nella seconda parte dell’anno. E, se si guarda all’intero anno, cresce il numero degli obiettivi ‘quantitativi’: diventano 17 dai 2 del 2021. Sui provvedimenti contro il caro energia la sterilizzazione di 30 centesimi delle accise dei carburanti – dalla benzina al gasolio – scade il 2 agosto. Poi il prezzo, se non ci sono ulteriori interventi, sarebbe ‘pieno’. Durano solo a fino a settembre e quindi dovranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Il premier, Mario, rassegnando le dimissioni in Consiglio dei ministri non ha mancato di ringraziare i ministri per i “tanti risultati conseguiti”. Ma a noi i conti non tornano. Quello che risulta invece è che tanti sono iaperti e che una crisi di Governo mette a rischio. Si parte dal Pnrr.lascia in eredità molte riforme incompiute Entro fine anno dovranno essere raggiunti 100 obiettivi: ne mancano ancora 55 nella seconda parte dell’anno. E, se si guarda all’intero anno, cresce il numero degli obiettivi ‘quantitativi’: diventano 17 dai 2 del 2021. Sui provvedimenti contro il caro energia la sterilizzazione di 30 centesimi delle accise dei carburanti – dalla benzina al gasolio – scade il 2 agosto. Poi il prezzo, se non ci sono ulteriori interventi, sarebbe ‘pieno’. Durano solo a fino a settembre e quindi dovranno ...

