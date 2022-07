Italtrans | verso una logistica a basso impatto ambientale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 luglio 2022) Calcinate. PerS.p.A quello in fase di lavorazione è il terzo Bilancio di Sostenibilità, e l’obiettivo è quello di pubblicare un documento redatto in conformità ai requisiti GRI (Global Reporting Initiative Standards), che rappresentano gli standard di rendicontazione di sostenibilità oggi più diffusi a livello internazionale. Per l’azienda di trasporti su gomma e, con sede a Calcinate, che negli anni ha visto costantemente aumentare il proprio parco mezzi (circa 900!) e i volumi di merce movimentata – alimentare a temperatura ambiente, controllata (0 °C / +20 °C) e bassa (-25 °C), ma anche non alimentare – la sfida della sostenibilità tocca da vicino il proprio core business, caratterizzato inevitabilmente da un importantesull’ambiente circostante. TRASPORTO SU GOMMA, RIDOTTO L’...