Indecente l’idea di un Draghi bis È la fine del Governo dei tecnici

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 luglio 2022) In mezzo al caos totale dovuto alla convulsa giornata di ieri che ha visto prima l’astensione del Movimento cinque stelle al Senato sulla fiducia al Dl Aiuti, dunque Marioannunciare le dimissioni e salire al Colle, e inSergio Mattarella respingere le dimissioni rinviando ogni possibile scenario a mercoledì prossimo quando il premier si presenterà alle Camere, ad avere le idee piuttosto chiare è il deputato di Alternativa, Andrea Colletti: “Personalmente sono felice cheabbia rassegnato le dimissioni. È ladeldei burocrati”, spiega intervistato da La Notizia. Dunque no a un secondo? Assolutamente no. Sarebbese accadesse. Ma sarebbeanche se, dopo tutto il caos degli ...