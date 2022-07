Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: emorragia interna “devono operarmi d’urgenza”, come sta l’ex del GF Vip (Di venerdì 15 luglio 2022) Proprio mentre coltivava il desiderio di diventare mamma, Guenda Goria, artista raffinata, ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, nelle passate ore si è trovata a vivere un episodio di grande ansia e dolore. Guenda, infatti, attraverso le sue Instagram Stories ha annunciato di aver avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 15 luglio 2022) Proprio mentre coltivava il desiderio di diventare mamma,, artista raffinata, ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo, nelle passate ore si è trovata a vivere un episodio di grande ansia e dolore., infatti, attraverso le sue Instagram Stories ha annunciato di aver avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

