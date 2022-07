Crisi governo, Draghi tira dritto: nessun ripensamento su dimissioni (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Una decisione “ferma” e sulla quale non tornerà indietro. Chi meglio conosce Mario Draghi descrive la sua posizione come “inamovibile”. Sulle dimissioni non avrà ripensamenti, il presidente del Consiglio andrà dritto. A ben poco servirà il pressing dei partiti, a cominciare del Pd. Di certo non aiuterà lo spettacolo che va in scena in casa M5S, dove ci si interroga su un eventuale verifica di maggioranza e salgono le quotazioni del no a Draghi a prescindere. Ma al netto di tutto, per l’ex numero 1 della Bce non ci sono più le condizioni per andare avanti, perché è venuta a mancare quella ampia convergenza tra forze politiche così diverse tra loro ma chiamate ad intestarsi un governo di unità nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid. E se quell’emergenza non è ancora definitivamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Una decisione “ferma” e sulla quale non tornerà indietro. Chi meglio conosce Mariodescrive la sua posizione come “inamovibile”. Sullenon avrà ripensamenti, il presidente del Consiglio andrà. A ben poco servirà il pressing dei partiti, a cominciare del Pd. Di certo non aiuterà lo spettacolo che va in scena in casa M5S, dove ci si interroga su un eventuale verifica di maggioranza e salgono le quotazioni del no aa prescindere. Ma al netto di tutto, per l’ex numero 1 della Bce non ci sono più le condizioni per andare avanti, perché è venuta a mancare quella ampia convergenza tra forze politiche così diverse tra loro ma chiamate ad intestarsi undi unità nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid. E se quell’emergenza non è ancora definitivamente ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - MarykoMayko : RT @tortovin1953: La stampa francese non ha dubbi. La crisi di governo voluta da Conte per far cadere Draghi ha un primario obiettivo, di… - luciaferrari63 : RT @matteomatzuzzi: Dichiarazione del card. Zuppi, presidente della CEI, sulla crisi di governo: “Il confronto dialettico avvenga nel massi… -