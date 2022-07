Con DS7 continua il viaggio di DS Automobile verso il futuro

(Di venerdì 15 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Ilildi DSs prosegue con la nuova DS7, presentata nell’avveniristico spazio Step FuturAbility District in piazza Olivetti. Tre i ‘segni di riconoscimentò della nuova auto del marchio DS: tecnologia d’avanguardia, raffinatezza degli interni e primo design 100% di DS. “Il nostro ruolo è quello di essere l’avanguardia del Gruppo Stellantis, tutte le novità esordiscono qui, dall’elettrificazione dei motori al design degli interni – ha detto Eugenio Franzetti, Managing Director del marchio DS in Italia -. Siamo un marchio giovane, con un posizionamento chiaro all’interno del mercato Premium e lo sguardo rivolto all’innovazione tecnologica e all’avanguardia del design. Vogliamo portare il lusso ‘alla francesè all’interno del mondo ...

