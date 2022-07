(Di giovedì 14 luglio 2022) Un anno fa Selvaggiae Tommasohanno litigato in più occasioni sui social. Ieri pomeriggio però è arrivata la ‘comunesubita da Selvaggia, che è stata pesantemente offesa durante gli scioperi dei tassisti. Tommaso infatti si è scagliato contro la modalità dello sciopero dei tassiti sul ddl Concorrenza e contro il governo che pare voglia raggiungere un compromesso. Tommaso: “Difenderò i diritti di Selvaggia”. “Sono arrabbiatissimo. Si sta cercando un compromesso su questo ddl delle liberalizzazioni. Vuol dire che non si liberalizzerà nulla. Quando si votava il ddl Zan solo perché la mia comunità non è andata fuori da Palazzo ...

Pubblicità

StraNotizie : Zorzi riceve i complimenti della Lucarelli: la pace grazie alla condanna della violenza -

Isa e Chia

"Il XII Municipio di Roma ha di recente stanziato i fondi per intervenire sulla strada che porta al cimitero stesso che versa in stato di degrado", aggiunge. "Nel cimitero riposano tantissime ...telemaco bravo! aniciogiustiniani. penelope: la finissima delphine galou. iro il mendicante ... per cui quando polifemo chiede agli altri giganti di aiutarlo a catturare "nessuno", non- ... Gf Vip, Tommaso Zorzi riceve un importante riconoscimento: ecco quale Lo sceneggiatore e scrittore ha vissuto a lungo nella cittadina, dove era maturato il suo storico sodalizio con Federico Fellini. Mariano Micco si prende cura ...E all’amore, il suo cuore infatti batte sempre più forte per l’ex allievo di Amici, il ballerino Tommaso Stanzani Gf Vip, Tommaso Zorzi riceve un importante riconoscimento: ecco quale. Dopo la vittori ...