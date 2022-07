Silk-Faw - Progetto sempre più misterioso tra ultimatum e continui rinvii (Di giovedì 14 luglio 2022) Doveva essere uno dei maggior progetti di investimento in Italia degli ultimi anni, ma l'assenza totale di sviluppi positivi non ha fatto altro che scatenare dubbi e perplessità. Parliamo della joint venture cino-statunitense Silk-Faw e della sua intenzione di realizzare una nuova fabbrica automobilistica a Reggio Emilia. Oggi era previsto un incontro tra i vertici aziendali e l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla: doveva essere risolutivo, quantomeno per sgombrare il campo dalle tante nubi addensatesi negli ultimi mesi, ma, alla fine, è saltato, nonostante lo stesso Colla avesse in pratica lanciato un ultimatum ai manager del Progetto. Nuovo incontro il 25 luglio. Dei contatti ci sono comunque stati. L'assessore, interpellato dall'agenzia Dire a margine di un convegno a Bologna, ha parlato di una lunga ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 luglio 2022) Doveva essere uno dei maggior progetti di investimento in Italia degli ultimi anni, ma l'assenza totale di sviluppi positivi non ha fatto altro che scatenare dubbi e perplessità. Parliamo della joint venture cino-statunitense-Faw e della sua intenzione di realizzare una nuova fabbrica automobilistica a Reggio Emilia. Oggi era previsto un incontro tra i vertici aziendali e l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla: doveva essere risolutivo, quantomeno per sgombrare il campo dalle tante nubi addensatesi negli ultimi mesi, ma, alla fine, è saltato, nonostante lo stesso Colla avesse in pratica lanciato unai manager del. Nuovo incontro il 25 luglio. Dei contatti ci sono comunque stati. L'assessore, interpellato dall'agenzia Dire a margine di un convegno a Bologna, ha parlato di una lunga ...

CatelliRossella : Convocati i manager di Silk-Faw «Flussi finanziari non all’altezza» - marfederzn : Il progetto non va a rogito. I 3 registi prodi vecchi bonaccini volevano fare concorrenza alla ferrari dietro l'ang… - stevedire : Se l'investimento Silk-Faw dovesse saltare, sarebbe un serio danno di immagine per Bonaccini, un presidente al qual… - man29ny : RT @VerdiStudio: #SilkFaw è una bufala pazzesca e ci stanno lasciando la faccia Sindaco di Reggio Emilia, Provincia e Regione #EmiliaRomag… - VerdiStudio : #SilkFaw è una bufala pazzesca e ci stanno lasciando la faccia Sindaco di Reggio Emilia, Provincia e Regione… -