Serie A, non sei più un campionato per difensori (Di giovedì 14 luglio 2022) Un tempo erano il punto di forza del nostro campionato. Adesso però il cambio di equilibri del calcio (e sul calciomercato europeo) sembra aver tolto al calcio italiano anche l’ultimo fiore all’occhiello, il marchio di fabbrica che ci aveva caratterizzato per oltre mezzo secolo agli occhi del mondo. La diaspora dei migliori difensori della Serie A è iniziata e, quasi peggio di uno stillicidio, sembra destinata a lasciare il campionato più tattico del mondo senza marcatori all’altezza della nostra tradizione calcistica. I top club d’Europa infatti hanno rivolto lo sguardo all’Italia per fare man bassa dei più forti centrali difensivi in circolazione. Koulibaly ANSA / CESARE ABBATE Kalidou Koulibaly durante Napoli-Venezia allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, 22 agosto 2021 Ad aprire le danze è stato ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Un tempo erano il punto di forza del nostro. Adesso però il cambio di equilibri del calcio (e sul calciomercato europeo) sembra aver tolto al calcio italiano anche l’ultimo fiore all’occhiello, il marchio di fabbrica che ci aveva caratterizzato per oltre mezzo secolo agli occhi del mondo. La diaspora dei miglioridellaA è iniziata e, quasi peggio di uno stillicidio, sembra destinata a lasciare ilpiù tattico del mondo senza marcatori all’altezza della nostra tradizione calcistica. I top club d’Europa infatti hanno rivolto lo sguardo all’Italia per fare man bassa dei più forti centrali difensivi in circolazione. Koulibaly ANSA / CESARE ABBATE Kalidou Koulibaly durante Napoli-Venezia allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, 22 agosto 2021 Ad aprire le danze è stato ...

Pubblicità

NetflixIT : Squid Game è la prima serie in lingua non inglese ad essere nominata agli Emmy come miglior serie drammatica. ?? - _Nico_Piro_ : Afghanistan si è persa traccia di oltre la metà. Bastava magari (non dico leggere 'Kabul, crocevia del mondo') guar… - elio_vito : Ho letto il documento del M5S a Draghi. Pone questioni serie. Non c’è nessuna posizione antieuropea o antiatlantica… - iRyujvn : @MNSUNGAY @sessoastrale Pure io sono bellissimi giuro ma certe cose mi cringiano Poi e soggettivo però comunqu Non… - fabry668 : @pdnetwork @SimonaMalpezzi @Corriere Ti ho appena sentito al senato dire una serie falsità che la metà bastavano...… -