Sciopero aerei 17 luglio 2022 | insieme a Ryanair si fermano anche Easyjet | Volotea e i controllori di volo | attese 4 ore di stop

(Di giovedì 14 luglio 2022)17: le sigle sindacali hanno confermato la protesta che coinvolgerà i lavoratori die della società CrewLink per quattro ore.17sie idiFilt-Cgil, Fit.Cisl e Uiltrasporti non hanno intenzione di tirarsi indietro: è questo che hanno dichiarato a gran voce confermando lodegliin programma domenica 17...

Pubblicità

LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Voli cancellati e scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree. Gli aeroporti italiani sono nel caos e quanti hanno già acquist… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Voli cancellati e scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree. Gli aeroporti italiani sono nel caos e quanti hanno già acquist… - QdSit : Voli cancellati e scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree. Gli aeroporti italiani sono nel caos e quanti hann… - QdSit : Voli cancellati e scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree. Gli aeroporti italiani sono nel caos e quanti hann… - sardanews : Cagliari, domenica 17 luglio sciopero nei trasporti aerei: ecco tutti i voli cancellati -

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Caos, altri voli cancellati: la ... Negli aeroporti iberici prosegue lodel personale Ryanair (che incrocia le braccia anche ...17 luglio 2022: ecco i voli cancellati a Cagliari. In occasione dellonel settore Trasporto Aereo previsto per il 17 luglio 2022 , SOGAER, la società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari, invita tutti i passeggeri in partenza questa domenica a verificare lo ...Il caso Il ritorno era previsto domenica, i ragazzi tra i 13 e i 17 anni devono viaggiare con i quattro accompagnatori. L’agenzia viaggi «Messico e Nuvole»: «Non si trovano altri voli, solo di Ita ma ...ITALIA - Voli cancellati e scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree. Gli aeroporti italiani sono nel caos e quanti hanno già acquistato il biglietto ...