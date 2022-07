Paura a Latina, girano in strada con una pistola poi aggrediscono gli agenti: denunciati (Di giovedì 14 luglio 2022) Latina. Attimi di apprensione la notte scorsa nel capoluogo pontino a seguito della segnalazione di una persona armata in strada. Ma non solo. Alla vista degli agenti l’uomo, che non era solo, si è scagliato contro di loro, minacciandoli. I due malviventi, entrambi con precedenti, sono poi stati bloccati e denunciati. Leggi anche: Latina, rapina in una Sala Bingo di Via Matteotti. Il ladro era armato di pistola e spray anti-aggressione Armato di pistola semina il panico in strada: i fatti I fatti sono avvenuti in piazzale dell’Ambrosia. Qui, come anticipato, gli agenti della squadra volante sono intervenuti a seguito della segnalazione della presenza di una persona armata di pistola. Giunte sul posto due pattuglie, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022). Attimi di apprensione la notte scorsa nel capoluogo pontino a seguito della segnalazione di una persona armata in. Ma non solo. Alla vista deglil’uomo, che non era solo, si è scagliato contro di loro, minacciandoli. I due malviventi, entrambi con precedenti, sono poi stati bloccati e. Leggi anche:, rapina in una Sala Bingo di Via Matteotti. Il ladro era armato die spray anti-aggressione Armato disemina il panico in: i fatti I fatti sono avvenuti in piazzale dell’Ambrosia. Qui, come anticipato, glidella squadra volante sono intervenuti a seguito della segnalazione della presenza di una persona armata di. Giunte sul posto due pattuglie, ...

