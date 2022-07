Parlare più lingue e non fumare protegge la riserva cognitiva (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - È il tesoretto del cervello, quel surplus di neuroni, sinapsi e connessioni che permette di resistere meglio agli effetti del tempo. L'hanno chiamata "riserva cognitiva" e indica una potente forma di protezione dalle malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson ma permette anche un migliore recupero in caso di traumi cerebrali o ictus. Il suo ruolo, nonché le strategie per il suo mantenimento e aumento, è stata dedicata una sessione del convegno "Cervello sotto attacco: dalle conseguenze del Covid-19 alla riduzione del danno", in corso presso l'Istituto Nuromed di Pozzilli, organizzato da MOHRE, l'Osservatorio per la Riduzione del Danno in Medicina. "Presso il nostro Istituto - dice Giovanni de Gaetano, presidente dell'IRCCS Neuromed - si svolgono da anni studi epidemiologici, clinici e sperimentali sui fattori di rischio o di ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - È il tesoretto del cervello, quel surplus di neuroni, sinapsi e connessioni che permette di resistere meglio agli effetti del tempo. L'hanno chiamata "" e indica una potente forma di protezione dalle malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson ma permette anche un migliore recupero in caso di traumi cerebrali o ictus. Il suo ruolo, nonché le strategie per il suo mantenimento e aumento, è stata dedicata una sessione del convegno "Cervello sotto attacco: dalle conseguenze del Covid-19 alla riduzione del danno", in corso presso l'Istituto Nuromed di Pozzilli, organizzato da MOHRE, l'Osservatorio per la Riduzione del Danno in Medicina. "Presso il nostro Istituto - dice Giovanni de Gaetano, presidente dell'IRCCS Neuromed - si svolgono da anni studi epidemiologici, clinici e sperimentali sui fattori di rischio o di ...

Pubblicità

gparagone : Al Nord non vogliono più sentir parlare del @Mov5Stelle. Non hanno più voglia di essere presi in giro. #controcorrente @Controcorrentv - AngeloCiocca : @LucaPellegri La guerra (e dunque le sanzioni che ne sono conseguite). Da ambo i lati. Ora invece di parlare ancora… - gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - di444zpm : RT @campiamodiindie: se domani tu per caso sparissi e io non sapessi più con chi parlare dopo tre gin cosa dovrei fare? - SandraCeradini : RT @GINA32451015: @amici_da @Vittorio1Elle .buon pomeriggio Laura hai ragione tutti bravi a parlare ma provare almeno una volta nella vita… -