Oggi il voto sul dl Aiuti, la discussione generale al Senato (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo le tensioni di questi giorni e la decisione di Giuseppe Conte che porterà il Movimento 5 stelle a non votare Oggi la fiducia al governo Draghi, la politica torna in aula. Al Senato questa mattina si tiene la discussione generale sul decreto Aiuti, che precede la votazione. Il testo del provvedimento prevede tra le altre cose interventi in materia energetica, sostegno alla classi sociali più in difficoltà, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti. Alla Camera, qualche giorno fa, il decreto è stato approvato 266 voti favorevoli e 47 contrari. In quell'occasone il M5s non ha partecipato al voto, anticipando la scelta che Oggi sarà ripetuta in Senato. In particolare i grillini considerano un "forzatura" il passaggio che autorizza ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo le tensioni di questi giorni e la decisione di Giuseppe Conte che porterà il Movimento 5 stelle a non votarela fiducia al governo Draghi, la politica torna in aula. Alquesta mattina si tiene lasul decreto, che precede la votazione. Il testo del provvedimento prevede tra le altre cose interventi in materia energetica, sostegno alla classi sociali più in difficoltà, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti. Alla Camera, qualche giorno fa, il decreto è stato approvato 266 voti favorevoli e 47 contrari. In quell'occasone il M5s non ha partecipato al, anticipando la scelta chesarà ripetuta in. In particolare i grillini considerano un "forzatura" il passaggio che autorizza ...

