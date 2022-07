Netflix farà pagare di meno chi accetta la pubblicità (Di giovedì 14 luglio 2022) Il colosso dello streaming ha annunciato che introdurrà un nuovo piano di abbonamento, più economico ma con pubblicità. Il servizio sarà supportato da Microsoft e non è ancora chiaro quando sarà introdotto Leggi su wired (Di giovedì 14 luglio 2022) Il colosso dello streaming ha annunciato che introdurrà un nuovo piano di abbonamento, più economico ma con. Il servizio sarà supportato da Microsoft e non è ancora chiaro quando sarà introdotto

