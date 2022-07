Multa salatissima per questa abitudine in vacanza | L’estate non sarà più la stessa (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche in Italia è arrivata la dura norma che vieta di girare a torso nudo per le strade della città. Previste, per chi non rispetta la legge, multe salatissime che arrivano fino a 500 €. questa la stretta che preoccupa i cittadini e i turisti che fino ad oggi passeggiavano tranquillamente con indosso il costume da bagno. Nonostante il terribile caldo di questo periodo che addirittura è diventato il più intenso dal 2003 ad oggi, le amministrazioni cittadine hanno deciso di dare una stretta al comportamento di turisti e abitanti. Basta passeggiare in costume perché da oggi è considerato un “reato”. Vacanze estive (foto web)Multe fino a 500 € per chi passeggia con il costume Saranno gli agenti della polizia municipale a fermare i trasgressori della nuova legge; le multe previste arrivano addirittura a 500 €. Nessuna tolleranza, quindi, per chi si aggirerà ... Leggi su topicnews (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche in Italia è arrivata la dura norma che vieta di girare a torso nudo per le strade della città. Previste, per chi non rispetta la legge, multe salatissime che arrivano fino a 500 €.la stretta che preoccupa i cittadini e i turisti che fino ad oggi passeggiavano tranquillamente con indosso il costume da bagno. Nonostante il terribile caldo di questo periodo che addirittura è diventato il più intenso dal 2003 ad oggi, le amministrazioni cittadine hanno deciso di dare una stretta al comportamento di turisti e abitanti. Basta passeggiare in costume perché da oggi è considerato un “reato”. Vacanze estive (foto web)Multe fino a 500 € per chi passeggia con il costume Saranno gli agenti della polizia municipale a fermare i trasgressori della nuova legge; le multe previste arrivano addirittura a 500 €. Nessuna tolleranza, quindi, per chi si aggirerà ...

Quattromania1 : ?? Vacanze in auto, se sei in partenza fai attenzione ?? Cambia tutto, i dettagli #14luglio - Quattromania1 : ?? Auto, l'assicurazione che stavi aspettando finalmente a tua portata ?? I dettagli #13luglio - SaverioTolomeo : @asrsupporter @Andrea_DiCarlo Veramente semmai fosse vera ci sarebbero gli estremi per una multa salatissima. - emanuela_bagoi : @dariolucantoni @fanpage @ErmannoKilgore Carcere non credo, sicuramente multa salatissima si! - Cucinoio1 : @laregione Salatissima multa? Avete idea di cosa costi una multa svizzera? -