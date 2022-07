Milan, Asensio non rinnova con il Real Madrid (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Milan rimane interessato a Marcos Asensio: lo spagnolo non rinnoverà con il Real Madrid e i rossoneri osservano Secondo El Partidazo de COPE, il Real Madrid ha deciso di non offrire il rinnovo di contratto a Marco Asensio, esterno spagnolo che piace molto al Milan. Se non dovesse partire in questa sessione di mercato dunque, Asensio resterà in Blancos a scadenza andando via a parametro zero a giugno del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilrimane interessato a Marcos: lo spagnolo non rinnoverà con ile i rossoneri osservano Secondo El Partidazo de COPE, ilha deciso di non offrire il rinnovo di contratto a Marco, esterno spagnolo che piace molto al. Se non dovesse partire in questa sessione di mercato dunque,resterà in Blancos a scadenza andando via a parametro zero a giugno del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportli26181512 : Dalla Spagna: '#Asensio non rinnova col #RealMadrid': L'iberico classe 1996 è in uscita dal #RealMadrid, che punta… - sportli26181512 : Milan, il Real non rinnova Asensio: la situazione: Marco Asensio è uno dei protagonisti di questo mercato. Secondo… - Milannews24_com : #Asensio, niente rinnovo col #RealMadrid: il #Milan resta alla finestra -