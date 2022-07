LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli oro alle clavette! Trionfo per il gruppo della aerobica, secondo il Trio! Depetris e Barbarisi d’argento! (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 2.33 KICKBOXING – Categoria -52kg donne semifinale: Strnadova (Cze)-Cohen (Isr) 0-3, Ivanova (Ukr)-Nieroda-Zdziebko (Pol) 1-2 2.29 FLAG FOOTBALL – Italia avanti 7-0 a metà del primo tempo contro il Messico nella seconda semifinale maschile 2.28: GINNASTICA RITMICA – La ucraina Onopriienko va al comando della gara del nastro con 31.750 2.26: WUSHU – Barbarisi chiude secondo con 18.930, alle spalle dello statunitense Wang, oro con 19.026. Bronzo per il rappresentante di Hong Kong con 18.730 2.24 WUSHU – E’ ARGENTOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAA!!! L’AZZURRO ALFONSO Barbarisi SI CONFERMA ANCHE NELLO QIANGSHU E CONQUISTA IL ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 2.33 KICKBOXING – Categoria -52kg donne semifinale: Strnadova (Cze)-Cohen (Isr) 0-3, Ivanova (Ukr)-Nieroda-Zdziebko (Pol) 1-2 2.29 FLAG FOOTBALL – Italia avanti 7-0 a metà del primo tempo contro il Messico nella seconda semifinale maschile 2.28: GINNASTICA RITMICA – La ucraina Onopriienko va al comandogara del nastro con 31.750 2.26: WUSHU –chiudecon 18.930,spdello statunitense Wang, oro con 19.026. Bronzo per il rappresentante di Hong Kong con 18.730 2.24 WUSHU – E’ ARGENTOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAA!!! L’AZZURRO ALFONSOSI CONFERMA ANCHE NELLO QIANGSHU E CONQUISTA IL ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Depetris d’argento nelle bocce!!! Zeloni fa sognare nella kickboxing. Sofia Raffa… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Depetris in finale nelle bocce!!! Zeloni fa sognare nella kickboxing. Sofia Raffa… - CristianoCosa : “Proviamo a correre Lottando contro il vento” #onstage #live #electricbass @ Fantasy World - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: azzurri protagonisti nella ginnastica aerobica. Noziglia prima nelle qualificazio… -