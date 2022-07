Intel potrebbe aumentare i prezzi dei processori in autunno

Pubblicità

DDay.it

Sebbene sembri chesi stia ponendo in una posizione migliore per superare presto TSMC e Samsung, questa informazione nonessere più lontana dalla verità.Foundry Services ha ...Anchee Samsung stanno provando a raggiungere l obiettivo della produzione a 2 nanometri ... Il raggiungimento di una produzione ai più elevati standard di qualitàessere lontana 5 o 6 ... Spectre non è ancora sconfitto: nuove patch ai processori AMD e Intel potrebbero rallentarli del 39% Intel ha sempre parlato dell'esistenza di una Limited Edition delle schede video Arc Alchemist, un modello interamente progettato internamente. Nelle scorse ore, grazie a Gamer Nexus, abbiamo scoperto ...I migliori Chromebook in offerta su Amazon in occasione del Prime Day, da quattro brand leader del mercato: Acer, ASUS, HP e Lenovo.