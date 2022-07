Dwayne Johnson svela perché non condurra la cerimonia degli Emmy 2022

(Di giovedì 14 luglio 2022) In una recente intervista,ha raccontatonon sarà il conduttore delladi premiazione dihato il motivo per cui non sarà il conduttore. The Rock ha infatti commentato le notizie e le indiscrezioni riguardanti un suo coinvolgimento nellaorganizzata dall'Academy. Rispondendo alle domande di Entertainment Tonight,ha dichiarato che era interessato all'opportunità di condurre la serata. L'attore ha spiegato: "Si è trattato semplicemente di tempistiche. Sono stato ...

