Controlli sulla «movida» a Sarnico: due bar chiusi (Di giovedì 14 luglio 2022) L’operazione I Controlli sul lungo lago del fine settimana hanno portato alla chiusura di due bar, per due e tre giorni rispettivamente. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 luglio 2022) L’operazione Isul lungo lago del fine settimana hanno portato alla chiusura di due bar, per due e tre giorni rispettivamente.

Pubblicità

SilviaForti9 : RT @IlPattoTradito: La storia dell'allevamento di #cani di #Trecastelli, un lager, deve far riflettere perché è oramai chiaro che molte cos… - v2Dark : @CellinoLuigi > avrebbe caratteristiche diverse, sia nel merito (avendo come fine l'aumento dell'occupazione e l'au… - LoveBellaria : RT @IlPattoTradito: La storia dell'allevamento di #cani di #Trecastelli, un lager, deve far riflettere perché è oramai chiaro che molte cos… - Elutari : RT @IlPattoTradito: La storia dell'allevamento di #cani di #Trecastelli, un lager, deve far riflettere perché è oramai chiaro che molte cos… - lanuovariviera : La Provincia mette in campo gli autovelox. Controlli sulla Statale 16, Valtesino e Valmenocchia -