Caldo africano, arriva la "fiammata": punte di 38-40° da Nord a Sud (Di giovedì 14 luglio 2022) La tregua è finita. La breve pausa dal Caldo africano degli ultimi giorni volge al termine: nei prossimi giorni l'anticiclone africano tornerà ad imporsi sull'Italia, portando un nuovo aumento delle temperature. Una fiammata... Leggi su today (Di giovedì 14 luglio 2022) La tregua è finita. La breve pausa daldegli ultimi giorni volge al termine: nei prossimi giorni l'anticiclonetornerà ad imporsi sull'Italia, portando un nuovo aumento delle temperature. Una...

Pubblicità

fattoquotidiano : Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pia… - StraNotizie : Anticiclone africano per almeno 10 giorni, caldo e siccità a oltranza - SimoFele : @alessiaporcodi hot come il caldo africano? - ilmeteoit : #Anticiclone africano per almeno 10 giorni, #CALDO e siccità ad oltranza - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Arriva l'ondata di caldo Africano in Italia, temperature record in Europa #ANSA -