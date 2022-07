Banche, Unimpresa: Su conti correnti +100 miliardi in un anno, rischi da inflazione (Di giovedì 14 luglio 2022) “Dopo il Covid, la guerra tra Russia e Ucraina continua a far crescere le riserve e i risparmi di famiglie e imprese italiane: da maggio 2021 a maggio 2022, il totale delle somme lasciate in banca dalla clientela privata è cresciuto di oltre 105 miliardi di euro. Il saldo totale dei conti correnti e dei depositi ammonta a 2.101 miliardi di euro in aumento di oltre il 5% rispetto ai 1.995 miliardi di un anno fa. Le riserve delle famiglie sono cresciute dei oltre 48 miliardi arrivando a 1.178,8 miliardi complessivi (+4%), mentre quelle delle aziende sono salite di quasi 29 miliardi fino a quota 416 miliardi (+7%)”. Sono questi i dati principali di un’analisi del Centro studi di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) “Dopo il Covid, la guerra tra Russia e Ucrainanua a far crescere le riserve e i risparmi di famiglie e imprese italiane: da maggio 2021 a maggio 2022, il totale delle somme lasciate in banca dalla clientela privata è cresciuto di oltre 105di euro. Il saldo totale deie dei depositi ammonta a 2.101di euro in aumento di oltre il 5% rispetto ai 1.995di unfa. Le riserve delle famiglie sono cresciute dei oltre 48arrivando a 1.178,8complessivi (+4%), mentre quelle delle aziende sono salite di quasi 29fino a quota 416(+7%)”. Sono questi i dati principali di un’analisi del Centro studi di ...

