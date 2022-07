(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un’neidiipotizzando un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Lo comunica l’Autorità in una nota. Il gruppo Alphabet/detiene una posizione dominante in diversi mercati che consentono di acquisire grandi quantità di dati attraverso i servizi erogati (Gmail,Maps, Android) e nel 2021 ha realizzato un fatturato di 257,6 miliardi di dollari. Nello specificoavrebbe ostacolato l’interoperabilità nella condivisione dei dati presenti nella propria piattaforma con altre piattaforme, in particolare con l’App Weople, gestita da Hoda, un operatore attivo in Italia che ha sviluppato una banca di investimento ...

Pubblicità

IAmAntitrust : RT @italiaserait: Antitrust apre istruttoria nei confronti di Google - TV7Benevento : Antitrust apre istruttoria nei confronti di Google - - fisco24_info : Antitrust apre istruttoria nei confronti di Google: (Adnkronos) - Per abuso posizione dominante portabilità dati… - LocalPage3 : Antitrust apre istruttoria nei confronti di Google - italiaserait : Antitrust apre istruttoria nei confronti di Google -

la Repubblica

... consistenti in: (i) autorizzazione delle competenti autorità in materiae golden power; (... Gianmario Tondato da Ruos , Amministratore Delegato di Autogrill, ha aggiunto: "Siun nuovo ......Kongla seduta con una brusca correzione, sulla debolezza dei titoli tecnologici: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,17%, scivolando a 21.470,77 punti. Ieri l'autorità... L'Antitrust apre un'istruttoria su Google per abuso di posizione dominante sui dati (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google ipotizzando un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...