Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 LUGLIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA A12 E L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI IN DIREZIONE FIUMICINO; INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’ARDEATINA; E RESTIAMO PROPRIO SULL’ARDEATINA, DOVE A SEGUITO DI UNA FUGA DI GAS SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA FALCOGNANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRomaRE (Roma-LIDO) E Roma-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 13 LUGLIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA A12 E L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI IN DIREZIONE FIUMICINO; INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’ARDEATINA; E RESTIAMO PROPRIO SULL’ARDEATINA, DOVE A SEGUITO DI UNA FUGA DI GAS SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA FALCOGNANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRE (-LIDO) E-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA ...

Pubblicità

gplexousted : Roma è ormai un Action RPG in prima persona. Io sono al livello che devi sconfiggere il mostro ATAC e liberare la v… - bluemoovn__ : uno dei gironi infernali me lo immagino strutturato come la viabilità a Roma in cui sei costretto a rimanere nel tr… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @AntoStel: Se vi state domandando perché a Via del Corso e poi a Via del Tritone, state aspettando invano gli #autobus...sappiate che un… - AntoStel : Se vi state domandando perché a Via del Corso e poi a Via del Tritone, state aspettando invano gli #autobus...sappi… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2022 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-07-2022 -