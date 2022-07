Sampdoria, la Lazio in pressing per Falcone. Concorrenza Lecce, il punto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Uno dei possibili partenti, in casa Sampdoria, è il portiere Wladimiro Falcone. L'estremo difensore doriano è seguito in particolare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Uno dei possibili partenti, in casa, è il portiere Wladimiro. L'estremo difensore doriano è seguito in particolare...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Sampdoria, la Lazio in pressing per Falcone. Concorrenza Lecce, il punto - Tranington : @AlfredZettergr1 :Facit 1 .Lazio 2.Juventus 3.Inter 4.Milan 5.Napoli 6.Atlanta 7.Fiorentina 8.Roma 9.Sassuolo… - Noibiancocelest : CALCIOMERCATO LAZIO – Intreccio di portieri con Spezia e Sampdoria, per il terzino sinistro spunta l’indizio social - SampNews24 : #Falcone-#Sampdoria, #Spezia defilato: ora è battaglia tra #Lazio e #Lecce. Le ultime - LALAZIOMIA : CdS| Attesa per Provedel. La variante Falcone -