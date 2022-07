Petagna in vendita | il Napoli trova il sostituto | gioca in Serie A

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Una vera e propria rivoluzione in casa. Il club partenopeo è molto attivo anche in entrata: il club di De Laurentiis sta pensando al Cholito Simeone per sostituire il partente. Il, visto il sempre più probabile passaggio dell’attaccante italiano verso il Monza di Galliani e Berlusconi, vuole chiudere per il figlio d’arte: l’attaccante scaligero potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto, secondo quanto rivela Sky. Simeone Hellas VeronaLa squadra di Spalletti, in vista della prossima stagione, potrebbe essere completamente rivoluzionata: oltre a, è sempre più vicina la cessione di Koulibaly e Politano. Nel reparto avanzato invece, a fare compagnia a Simeone potrebbe esserci Dries Mertens, per cui si è riaperta la possibilità di rinnovo di ...

Sembrerebbe inanche Muriel , che però ad oggi ha offerte solo dalla Francia e lui ... Il sogno davanti rimane Pinamonti , ma si tiene d'occhio sia Joao Pedro , che. Infine, al posto di ...Todos in, Ilaria, e probabilmente non ritroveremo più neanche il giovane Meret, che in ... Una speranza per il futuro - 6. Partirà anche Petagnone, dicono. Torna titolare e fa ancora ... MERCATO - Il Monza su Petagna. Napoli, fatta per Ostigard. Tentativo del Newcastle per Zapata. Vidal... Il Napoli parte per il ritiro in Trentino e nella valigia ci sono tanti dubbi su una squadra che rischia di uscire rivoluzionata dal mercato e il tempo per amalgamarla e renderla competitiva è davvero ...Napoli, cedere per fare spazio: in partenza Petagna. Lazio, assalto a Vicario. Roma: l'affare Frattesi diventa uno scambio, a Dionisi piace V ...