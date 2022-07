Omicidio Ciatti, Bissoultanov non si presenta all’udienza di carcerazione: ora è ricercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era atteso questa mattina al Tribunale di Girona, dove era in programma l’udienza per la carcerazione. Tuttavia, il ceceno Rassoul Bissoultanov non si è presentato. Carles Monguilod, avvocato difensore dell’uomo condannato a 15 anni di reclusione per l’Omicidio di Niccolò Ciatti, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Bissoultanov sarebbe scappato senza lasciare traccia. Il Tribunale spagnolo ha quindi disposto un mandato di cattura internazionale. Il 12 agosto del 2017 Bissoultanov aveva colpito con un calcio alla tempia il 22enne Ciatti uccidendolo durante una rissa in discoteca a Lloret de Mar, in Spagna. Nonostante l’accusa avesse chiesto 24 anni di carcere, Bissoultanov è stato condannato a 15 anni. Oggi il giudice spagnolo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era atteso questa mattina al Tribunale di Girona, dove era in programma l’udienza per la. Tuttavia, il ceceno Rassoulnon si èto. Carles Monguilod, avvocato difensore dell’uomo condannato a 15 anni di reclusione per l’di Niccolò, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.sarebbe scappato senza lasciare traccia. Il Tribunale spagnolo ha quindi disposto un mandato di cattura internazionale. Il 12 agosto del 2017aveva colpito con un calcio alla tempia il 22enneuccidendolo durante una rissa in discoteca a Lloret de Mar, in Spagna. Nonostante l’accusa avesse chiesto 24 anni di carcere,è stato condannato a 15 anni. Oggi il giudice spagnolo ...

