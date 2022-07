L’infermiere di un ospedale di Catania arrestato con l’accusa di aver ucciso due pazienti

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Duericoverati nel reparto di medicina e chirurgia dell’Cannizzaro disarebbero stati uccisi – secondo le accuse – intenzionalmente da Vincenzo Villani Conti, infermiere 50enne, attrso la somministrazione di farmaci Diazepam e Midazolam. Per questo motivo la Procura ne ha disposto l’arresto. In seguito alla riesumazione dei cadi e alle analisi disposte sui corpi delle due vittime, sono emerse tracce significative dei due farmaci anche a diversi mesi dal decesso. Sostanze che non erano state prescritte perché controindicate rispetto alle patologie di cui soffrivano i. Per gli inquirenti i farmaci sarebbero stati somministrati “con modalità estranee ad esigenze terapeutiche”. Tra gli accertamenti tecnici eseguiti, una consulenza medico-legale e ...