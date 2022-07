Governo, in corso il Consiglio del M5s per decidere su fiducia e dl Aiuti: si ipotizza l’uscita dall’Aula al momento del voto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Governo, in corso il Consiglio del M5S: i parlamentari stanno ipotizzando di adottare una linea dura rispetto al voto sulla fiducia e sul dl Aiuti atteso al Senato. È plausibile, infatti, che i senatori 5 Stelle lascino l’Aula al momento della votazione. Governo, in corso il Consiglio del M5s per decidere su fiducia e dl Aiuti Nella mattinata di mercoledì 13 luglio, a partire dalle ore 09:00 circa, ha avuto inizio il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, presieduto dal leader Giuseppe Conte. Secondo quanto riferito da AdnKronos, nel corso della riunione, sta prevalendo una linea dura da mettere in atto nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022), inildel M5S: i parlamentari stannondo di adottare una linea dura rispetto alsullae sul dlatteso al Senato. È plausibile, infatti, che i senatori 5 Stelle lascino l’Aula aldella votazione., inildel M5s persue dlNella mattinata di mercoledì 13 luglio, a partire dalle ore 09:00 circa, ha avuto inizio ilnazionale del Movimento 5 Stelle, presieduto dal leader Giuseppe Conte. Secondo quanto riferito da AdnKronos, neldella riunione, sta prevalendo una linea dura da mettere in atto nella ...

