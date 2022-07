Gazprom, non possiamo garantire funzionamento Nord Stream (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gazprom non può garantire il buon funzionamento del gasdotto Nord Stream: lo ha reso noto l'azienda russa in un comunicato. "Gazprom non è in possesso di alcun documento che indichi che Siemens è in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022)non puòil buondel gasdotto: lo ha reso noto l'azienda russa in un comunicato. "non è in possesso di alcun documento che indichi che Siemens è in ...

