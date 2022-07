Gas alle stelle | petrolio in rimonta Attesa per inflazione in Usa e lo spettro recessione

(Di mercoledì 13 luglio 2022) - Cresce in Europa il timore per uno stop totale delle forniture energetiche dalla Russia. Oggi nuovo balzo del prezzo del gas, anche il Brent è risalito sopra i cento dollari al ...

- Cresce in Europa il timore per uno stop totale delle forniture energetiche dalla Russia. Oggi nuovo balzo del prezzo del, anche il Brent è risalito sopra i cento dollari al ...Tra venti di crisi politica e tensioni sul fronte delPiazza Affari inanella una nuova seduta in rosso, confermandosi l'anello debole tra i listini europei con un ribasso pari14 allo 0,88%. Le altre Borse dell'Europa proseguono sotto la parità, ... Anche la Germania dice addio alle caldaie a gas: dal 2024 solo impianti "sostenibili" Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, infatti, in casi estremi gli uffici pubblici potrebbero dover chiudere alle 17:30, i negozi alle 19:00 ed i locali alle 23:00. Sull’onda del cres ...Centinaia di migliaia le lettere inviate ai consumatori domestici e alle imprese per rinegoziare i contratti stipulati tra il 2020 e il 2021.