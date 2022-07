Filiera bufalina attrattore turistico per la Campania. Lonardo e Casucci a BufalaFest: Aiutare gli allevatori, mozzarella un simbolo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bufala Fest 2022 si sta configurando come un’edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all’aspetto ludico, tipico dell’evento su strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi degli argomenti molto interessanti sull’importanza della Filiera bufalina nelle dinamiche di promozione turistica e territoriale della regione Campania. Nel Giardino delle Idee si è svolto un incontro sul tema “Turismo enogastronomico: la Filiera bufalina come volano per la promozione Turistica del Territorio”, organizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania, che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto turistico, sia del comparto bufalino, suscitando grande interesse nel ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bufala Fest 2022 si sta configurando come un’edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all’aspetto ludico, tipico dell’evento su strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi degli argomenti molto interessanti sull’importanza dellanelle dinamiche di promozione turistica e territoriale della regione. Nel Giardino delle Idee si è svolto un incontro sul tema “Turismo enogastronomico: lacome volano per la promozione Turistica del Territorio”, organizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione, che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto, sia del comparto bufalino, suscitando grande interesse nel ...

