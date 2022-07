Falcone Lecce, affare ai dettagli: le cifre per l’acquisto del portiere (Di mercoledì 13 luglio 2022) Falcone Lecce, sprint della squadra pugliese per il portiere della Sampdoria: affare arrivato ormai ai dettagli Wladimiro Falcone è sempre più vicino a lasciare la Sampdoria per unirsi al Lecce per una cifra che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sportitalia, l’operazione con il club blucerchiato sarebbe arrivata ai dettagli. Il Lecce garantirebbe al portiere un posto da titolare nella prossima stagione di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022), sprint della squadra pugliese per ildella Sampdoria:arrivato ormai aiWladimiroè sempre più vicino a lasciare la Sampdoria per unirsi alper una cifra che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sportitalia, l’operazione con il club blucerchiato sarebbe arrivata ai. Ilgarantirebbe alun posto da titolare nella prossima stagione di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

