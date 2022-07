Cosa sono i combustibili solidi secondari e a cosa servono (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel vasto insieme delle fonti di energia utilizzate dall’uomo, c’è un sottogruppo denominato combustibili solidi secondari (CSS). Si tratta di un tipo di combustibile ricavato dalla lavorazione dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali. L’impiego di CSS nei settori produttivi, come quello industriale, può portare vantaggi ambientali ed economici. Definizione e tipologie di combustibili solidi secondario Il Combustibile Solido secondario è ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili) dei rifiuti non pericolosi tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti. Può essere suddiviso in due principali tipologie, che differiscono per le loro caratteristiche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel vasto insieme delle fonti di energia utilizzate dall’uomo, c’è un sottogruppo denominato(CSS). Si tratta di un tipo di combustibile ricavato dalla lavorazione dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali. L’impiego di CSS nei settori produttivi, come quello industriale, può portare vantaggi ambientali ed economici. Definizione e tipologie dio Il Combustibile Solidoo è ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili) dei rifiuti non pericolosi tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non, come vetro, metalli e inerti. Può essere suddiviso in due principali tipologie, che differiscono per le loro caratteristiche ...

