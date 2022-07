Better Call Saul: Rhea Seehorn spezza la maledizione degli Emmy ottenendo due nomination (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rhea Seehorn ha spezzato una volta per tutte la maledizione degli Emmy ottenendo due nomination grazie alle sue performance in Better Call Saul e Cooper's Bar. Una moltitudine di fan ha tirato un respiro di sollievo quando si è scoperto che la performance di Rhea Seehorn in Better Call Saul ha finalmente ottenuto una nomination agli Emmy come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. La Kim Wexler della Seehorn non è solo uno dei personaggi più amati dai fan, ma anche una chiave di volta per l'intero show. Senza Kim, decisa a restare al fianco di Jimmy ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022)hato una volta per tutte laduegrazie alle sue performance ine Cooper's Bar. Una moltitudine di fan ha tirato un respiro di sollievo quando si è scoperto che la performance diinha finalmente ottenuto unaaglicome Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. La Kim Wexler dellanon è solo uno dei personaggi più amati dai fan, ma anche una chiave di volta per l'intero show. Senza Kim, decisa a restare al fianco di Jimmy ...

