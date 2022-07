Vegas Jones | chi è il rapper | carriera | curiosità | fidanzata e vita privata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 luglio 2022) Il vero nome diè Matteo Privitera. Nato a Garbagnate Milanese il 28 settembre 1994 sotto il segno della Bilancia, si appassiona fin da bambino al mondo della black music e della cultura hip hop. Dopo un inizio da writer, si approccia al rap registrando alcune demo insieme al fratellastro minore, il producer Majestic. Nel 2012 inizia a caricare su YouTube i suoi primi brani e, dopo la vittoria del contest OneShotGame, ottiene il primo contratto con la label romana Honiro Rimane sotto contratto con l’etichetta fino al 2016, quando decide di abbandonarla per tornare a Milano. Si rilancia quindi con l’EP Gratta&Vinci, e viene notato dal producer Don Joe, ex membro dei Club Dogo, che lo mette sotto contratto per la Dogozilla Empire. Inizia da qui la sua scalata verso il successo, tra mixtape e collaborazioni di alto livello. Con il ...